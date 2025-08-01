Policías podrán portar el arma reglamentaria solo en servicio tras preocupante ola de suicidios en la institución

La Policía de Entre Ríos ha anunciado un conjunto de medidas orientadas a la “reorganización, modernización y bienestar”, tras registrar seis suicidios de personal en lo que va del año. Se establecerá una División de Bienestar Policial y la portación del arma reglamentaria quedará restringida exclusivamente al turno de servicio. Además, se implementarán controles de […]

Oferta inédita: cuatro expresiones del peronismo competirán en Entre Ríos

  Con el cierre de listas legislativas nacionales, Entre Ríos se convirtió en escenario de una novedad: el peronismo concurrirá dividido en cuatro listas distintas, cada una con liderazgos propios y apoyos nacionales. Se trata de una oferta inédita para el electorado, que pone en marcha la calculadora de cada sector y vuelve a poner […]