Vidal busca trabajo y ofrece sus servicios a los candidatos del PRO que compitan con LLA La diputada hizo un posteo en LinkedIn e inició una búsqueda laboral en el sector privado. Afirmó que su paso por el Estado le dejó “grandes enseñanzas”.

Policías podrán portar el arma reglamentaria solo en servicio tras preocupante ola de suicidios en la institución La Policía de Entre Ríos ha anunciado un conjunto de medidas orientadas a la “reorganización, modernización y bienestar”, tras registrar seis suicidios de personal en lo que va del año. Se establecerá una División de Bienestar Policial y la portación del arma reglamentaria quedará restringida exclusivamente al turno de servicio. Además, se implementarán controles de […]

Elecciones 2025: ¿quiénes pueden votar en Argentina el próximo 26 de octubre? La participación en los comicios nacionales es un derecho y una obligación para todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral. Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado

Derrota histórica: El rector de la UNER perdió después de 30 años El rector de la UNER, Andrés Sabella, candidato en tercer lugar de la lista del PJ junto a Michel y Bahl, cayó por paliza en Ciencias Económicas: 70 a 30 tras 30 años sin elecciones docentes.

La Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar La Argentina resolvió suspender sus exportaciones de productos aviares luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. No se trata de una zona de producción avícola significativa como otras regiones de la provincia […]

El Senado dio dictamen al proyecto que habilita al Gobierno a endeudarse en 500 millones de dólares El oficialismo logró avanzar con la iniciativa de “sostenibilidad de la deuda pública provincial”. Se incorporó una modificación en el artículo 4 y se prevé sesión especial el próximo martes.

Federico Sturzenegger destaca una medida que transformará las rutas del país y su impacto en la movilidad. A partir de este martes, los bitrenes, compuestos por un camión tractor y dos remolques, tienen autorización para circular sin restricciones por la red vial nacional. El Gobierno formalizó esta decisión mediante la Resolución 1196/2025, publicada en el Boletín Oficial, y subrayó que su objetivo es reducir costos logísticos y simplificar trámites. El ministro de […]

Oferta inédita: cuatro expresiones del peronismo competirán en Entre Ríos Con el cierre de listas legislativas nacionales, Entre Ríos se convirtió en escenario de una novedad: el peronismo concurrirá dividido en cuatro listas distintas, cada una con liderazgos propios y apoyos nacionales. Se trata de una oferta inédita para el electorado, que pone en marcha la calculadora de cada sector y vuelve a poner […]